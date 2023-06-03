Общество 03 июня 2023, 19:54 «Троицу» Рублева вернут в Троице-Сергиеву лавру через год Патриарх Кирилл: икона «Троица» Андрея Рублева пробудет в храме Христа Спасителя год patriarchia.ru

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Икона «Троица», написанная Андреем Рублевым будет находиться в храме Христа Спасителя год. Об этом сообщил патриарх Московский и всея Руси Кирилл, написал ТАСС.

«Будет в течение года чудотворный образ находиться в храме Христа Спасителя с тем, чтобы москвичи и гости столицы могли поклониться этой великой святыней», — сказал патриарх.

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За сохранность иконы будут отвечать Росгвардия и церковная служба безопасности. Затем святыня вернется в Троице-Сергиеву лавру — на историческое место.

Икона Святой Троицы была написана в XV веке. Она считается самым знаменитым творением русского иконописца Андрея Рублева.

Накануне в РПЦ подтвердили перемещение иконы в столичный храм Христа Спасителя из Третьяковской галереи. В храм 4 июня ее доставят сотрудники Министерства культуры.