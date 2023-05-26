Общество 26 мая 2023, 17:09 «Троицу» выставят на две недели в храме Христа Спасителя Минкультуры: икону «Троица» выставят на две недели в храме Христа Спасителя РИА «Новости»

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Икона «Троица» Андрея Рублева выставят в храме Христа Спасителя в православный праздник Троицы — 4 июня. Она пробудет в святыни две недели, сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу министерства культуры России.

«Икона <…> будет доставлена в храм Христа Спасителя в Москве для участия в торжественных богослужениях и поклонения верующими на православный праздник Троицы 4 июня», — уточнили в министерстве.

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Также все верующие смогут поклониться иконе на протяжений двух последующих недель. В Минкультуры уточнили, что специалисты примут все необходимые меры, чтобы обеспечить безопасность и сохранность древней иконы.

После экспонирования в храме Христа Спасителя «Троицу» Рублева отдадут на плановую реставрацию и консервацию.

О транспортировке иконы из Третьяковской галереи в храм Христа Спасителя сообщал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он сообщал, что «Троицу» перевезут со всем соблюдением мер безопасности. После реставрации иконку оставят в Троицком соборе Свято-Троицкой Сергиевой лавры.

Специалисты Третьяковской галереи ранее сообщали, что икона находится в нестабильном состоянии. Научно-реставрационный совет галереи не рекомендовал доставать ее из стенда, тем самым нарушая особый температурный режим.