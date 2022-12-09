Путешествия 09 декабря 2022, 08:15 Звуки взрывов услышали на месте пожара ТЦ «Мега Химки» ТАСС: на месте пожара ТЦ «Мега Химки» услышали взрывы Телеканал "360"

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Негромкие звуки хлопков, похожие на взрывающиеся банки или бутылки, услышали на месте пожара в торговом центре «Мега Химки». Об этом сообщил ТАСС.

«На территории пожара в гипермаркете „Мега Химки“ слышны хлопки, напоминающие взрывающиеся банки или бутылки», — сказано в сообщении.

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Возгорание в торговом центре началось утром 9 декабря. Первая бригада спасателей прибыла на место после срабатывания пожарной сигнализации. В полную готовность привели авиационные силы ведомства.

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Изначально сообщалось, что огонь охватил семь тысяч квадратных метров, однако позднее появилась информация, что площадь пожара увеличилась до 18 тысяч «квадратов». Началось частичное обрушение здания.

Прокуратура Московской области сообщала, что при происшествии никто не пострадал. Специалисты уже начали проверку, выясняя обстоятельства и причины пожара.

В распоряжении «360» появилось эксклюзивное видео с места пожара. На кадры попал момент взрыва.