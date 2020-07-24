В своем Telegram-канале телеведущая Ольга Скабеева прокомментировала реакцию главы Чечни Рамзана Кадырова на санкции США в отношении него. По мнению журналистки, «как-то так и надо реагировать» на ограничительные меры американцев.

Скабеева в Telegram-канале выложила видео, на котором Кадыров на совещании предлагает в ответ применить все возможные санкции республики в отношении госсекретаря США Майка Помпео.

«Согласитесь, это дико смешно! Как-то так и надо реагировать на все антироссийские санкции», — написала журналистка.

Ответные шаги Кадырова начались после того, как США ввели санкции против главы республики. По словам Помпео, у Госдепартамента есть достоверные сведения о том, что Кадыров не раз нарушал права человека, а также занимался пытками людей и внесудебными казнями.

Кадыров после заявления США пригласил госсекретаря в Чечню и выложил в своем Telegram-канале фотографию с двумя пулеметами. Позже официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что «ответить зеркально» на санкции будет сложно.