Кадыров ответил на санкции США снимком с пулеметами

«Помпео, мы принимаем бой! Дальше будет интереснее!» — написал Кадыров.

Эта фраза вместе с фотографией стала ответом на заявление госсекретаря США Майка Помпео о введении санкций. Глава Чечни попал в американский черный список из-за «серьезных нарушений прав человека» в республике. В своем заявлении Помпео отметил, что преступления происходили более 10 лет назад, а в их число входили пытки и внесудебные казни.

Санкции США распространили не только на Кадырова, но и на его супругу и двух дочерей. Согласно объявленным ограничительным мерам, глава Чечни и члены его семьи не смогут въезжать на территорию США.

На заявление госсекретаря уже отреагировала официальный представитель МИД России Мария Захарова. Она отметила, что ответить на американские санкции будет сложно, но Москва «что-нибудь придумает».