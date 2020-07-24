Кадыров рассказал, какие «санкции» ждут Помпео со стороны Чечни

Вашингтон добавил главу Чечни Рамзана Кадыров в санкционный список. Глава Чечни заявил, что вводит ответные меры против американского госсекретаря Майка Помпео.

На совещании, которое состоялось в республике с участием членов правительства и руководителей различных ведомств, Кадыров заявил, что отменяет ранее сделанное Помпео приглашение посетить Чечню. Его слова привел «Интерфакс».

«Товарища и господина Помпео я приглашал в гости. Вот теперь при всех говорю, что не имею на это право», — сказал чеченский лидер.

Он добавил, что включит главу Госдепартамента США «во все санкции, которые есть в республике», включая блокировку счетов.

«То же самое они сделали против меня», — подчеркнул Кадыров. Он заявил, что никогда не поехал бы в Соединенные Штаты, даже если бы получил приглашение.

Глава Чечни подчеркнул, что внесен в санкционные списки США без каких-либо судебных обвинений. Он задался вопросом, почему в ситуации оказались замешаны его дочери, вынужденные «отвечать за отца».

«И в чем тут виновата моя жена, которая сидит дома и никуда не лезет, ни в какую политику?» — спросил Кадыров.

Введение санкций, по его мнению, указывает на тот факт, что чеченского лидера считают влиятельной фигурой на международной арене, и этим можно гордиться.

«Значит, нас знают. Нас в политике ставят на мировой уровень. В глобальных вопросах наше имя имеет значение», — заключил он.

США внесли Кадырова в черный список в минувший понедельник, обвинив его в нарушениях прав человека. Американское внешнеполитическое ведомство распространило меры на супругу главы Чечни Медни Кадырову и дочерей Айшат и Хадижат.