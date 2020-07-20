США объявили о санкциях против Рамзана Кадырова

Американские власти решили объявить санкции против главы Чечни Рамзана Кадырова. О таком решении Вашингтона заявил госсекретарь США Майкл Помпео.

«Сегодня Госдепартамент вводит санкции против Рамзана Кадырова, главы Чеченской Республики в составе Российской Федерации», — привел ТАСС цитату из-заявления Помпео.

Как утверждает внешнеполитическое ведомство США, причиной ограничительных мер стали серьезные нарушения прав человека в Чеченской Республике. Согласно документу, Кадыров имеет отношение к этим нарушениям.

«Госдепартамент располагает обширной достоверной информацией о том, что Кадыров несет ответственность за многочисленные грубые нарушения прав человека, имевшие место более десяти лет назад, включая пытки и внесудебные казни», — отмечается в заявлении госсекретаря.

Теперь Кадыров не сможет въезжать на территорию США. Кроме того, под санкции попали супруга главы Чечни Медни Кадырова и его дочери Айшат и Хадижат. По словам Помпео, США намерены призвать другие страны к объявлению аналогичных мер.

Ранее Кадыров объяснил, что находится во всевозможных санкционных списках из-за того, что защищает свою республику, народ и веру.