«Посмотрим, кто какие права нарушает»: Кадыров пригласил Помпео в Чечню

Глава Чечни Рамзан Кадыров снова отреагировал на новость о том, что в США его включили в санкционный список. Он предложил американскому госсекретарю Майку Помпео приехать в республику и разобраться, кто и какие права нарушает.

Кадыров записал видео из своего родового селения и пригласил Помпео в Чечню. Ролик опубликовала ЧГТРК «Грозный» в Telegram.

«Помпео, приезжай. У нас здесь очень красиво. Поговорим с тобой. Посмотрим, кто какие права нарушает», — сказал руководитель Чечни и добавил, что от новости про «черный список» ему «стало более прохладно».

20 июля Кадыров опубликовал свое фото с двумя пулеметами и заявил, что принимает бой. Ранее Помпео объявил о санкциях против Кадырова. По его словам, такое решение в Соединенных Штатах приняли из-за неких серьезных нарушений прав человека в Чеченской Республике, за которые несет ответственность руководитель региона.

В санкционный список, помимо самого Кадырова, включили его супругу и дочерей. Он назвал это «мерзким методом и попыткой внести разлад в его семью». Кадыров уверил Госдеп США, что чеченский институт семьи крепче санкций.