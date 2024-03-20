Общество 20 марта 2024, 10:13 Сына Вячеслава Зайцева вновь госпитализировали из-за прогрессирующего рака Mash: сына модельера Зайцева госпитализировали из-за прогрессирующего рака РИА «Новости»

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Модельера Егора Зайцева, 64-летнего сына знаменитого кутюрье Вячеслава Зайцева, вновь госпитализировали. На этот раз, по предварительным данным, это произошло из-за осложнения течения онкологического заболевания, сообщил Telegram-канал Mash.

По данным канала, состояние Зайцева-младшего ухудшилось на фоне тяжелой анемии. Потребовалось повторное переливание крови. Модельер в больнице.

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В феврале его уже госпитализировали — тогда СМИ сообщали, что у него был ковид. Медики также диагностировали железодефицитную анемию в тяжелой форме. Тогда Егору Зайцеву тоже делали переливание крови, чтобы увеличить уровень гемоглобина в крови. О том, что у него рак, информации не было.

Вячеслав Зайцев умер 30 апреля 2023 года в 85 лет после тяжелой болезни. Модельера похоронили на Жегаловском кладбище в Щелкове. На прощании присутствовали жена режиссера Никиты Михалкова Татьяна Михалкова, певица Надежда Бабкина, стилист Сергей Зверев.

Родные решили создать музей в доме Зайцева в деревне Каблуково Московской области.