Знаменитости 04 мая 2023, 16:02 Зайцева похоронили в Подмосковье Модельера Зайцева похоронили на Жегаловском кладбище в Подмосковье Автор: Екатерина Чеснокова / РИА «Новости»

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Похороны модельера Вячеслава Зайцева завершились. Его упокоили на Жегаловском кладбище в Московской области, сообщил телеканал «Звезда».

Прощание с кутюрье проходило днем 4 мая в соборе Троицы Живоначальной в Щелкове. На церемонии присутствовали бывшая модель и жена режиссера Никиты Михалкова Татьяна Михалкова, певица Надежда Бабкина и стилист Сергей Зверев.

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Священнослужитель зачитал письмо от патриарха Кирилла, который назвал Зайцева первопроходцем в области российского дизайна. Епископ РПЦ добавил, что кутюрье был ярким человеком, который в последние годы «стойко преодолевал» проблемы со здоровьем.

Вячеслав Зайцев умер 30 апреля на 86-м году жизни. Долгое время он сильно болел. Модельеру стало хуже несколько дней назад, его отвезли в больницу. Там медики зафиксировали у него кровотечение в желудке. Они сделали все возможное, но спасти народного художника РФ не смогли.