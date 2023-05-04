04 мая 2023, 12:25
Гроб с телом Зайцева доставили в собор в Щелкове
Гроб с телом модельера Зайцева доставили в собор Троицы Живоначальной в Щелкове
В городе Щелково Московской области идет церемония прощания с модельером Вячеславом Зайцевым, сообщили «Известия». Гроб с его телом на черной иномарке привезли в собор Троицы Живоначальной. Модельера похоронят на Жегаловском кладбище.
Проводить Зайцева в последний путь решили сотни людей, в том числе певица Надежда Бабкина, стилист Сергей Зверев. Приехал также сын модельера Егор, у которого в последнее время не клеились отношения с отцом.
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О смерти 85-летнего Вячеслава Зайцева стало известно 29 апреля. Последние несколько лет он был прикован к инвалидному креслу из-за болезни Паркинсона. Модельера отвезли в больницу с дачи. Врачи диагностировали кровотечение в желудке. Спасти Зайцева не удалось.
Президент Владимир Путин выразил соболезнования близким модельера, отметив значительный вклад Вячеслава Зайцева в развитие отечественной индустрии моды.
Мода
Вячеслав Зайцев
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