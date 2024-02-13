Знаменитости 13 февраля 2024, 09:02 Сына модельера Вячеслава Зайцева госпитализировали с ковидом Mash: сын Вячеслава Зайцева угодил в больницу с ковидом и анемией РИА «Новости»

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Сына российского кутюрье Вячеслава Зайцева — модельера Егора Зайцева— госпитализировали в Москве. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

Модельера увезли в больницу, так как он жаловался на высокую температуру, слабость, кашель и боли в груди. В медицинском учреждении у него диагностировали СOVID-19. Егору сделали противовирусную терапию моноклонами, чтобы не развилось тяжелое поражение легких.

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Помимо ковида, врачи обнаружили у сына Зайцева железодефицитную анемию тяжелой степени. Чтобы увеличить уровень гемоглобина в крови, Егору сделали переливание крови. Модельер пока находится в больнице. Он останется в медицинском учреждении до тех пор, пока его самочувствие не нормализуется.

Отец модельера Вячеслав Зайцев скончался почти год назад — 30 апреля 2023 года. Ему было 85 лет. Известный кутюрье долгое время серьезно болел. Вячеслава Зайцева похоронили на Жегаловском кладбище в Щелкове. Его сын в беседе с «360» сообщал, что в доме модельера в деревне Каблуково в Подмосковье сделают музей.