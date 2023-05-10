Эксклюзив 10 мая 2023, 15:26 Сын Зайцева опроверг слухи о передаче дома отца во владение государства Сын модельера Зайцева Егор сообщил о планах сделать музей в доме отца РИА «Новости»

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Семья Вячеслава Зайцева сделает музей в доме модельера в деревне Каблуково Московской области. Об этом «360» сообщил его сын Егор.

«Сейчас еду туда. Мы хотим сохранить дом как музей-усадьбу», — рассказал он.

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Также Егор раскрыл судьбу Дома моды Вячеслава Зайцева на проспекте Мира в Москве. Ранее в СМИ появилась информация, что перед смертью модельер якобы завещал его государству.

«Это наглая ложь и фальсификация. Дом принадлежит АО „Московский Дом Моды В. Зайцева“, которому папа и мечтал его сохранить», — добавил сын дизайнера.

Егор Зайцев отметил, что ему известно, кто именно распространяет в Сети слухи о якобы передаче государства Дома моды его отца.

«Отец все завещал семье Зайцевых. А все эти Цывины, Дрожжины, Головины будут гореть в аду», — заключил он.

Вячеслав Зайцев умер 30 апреля на 86-м году жизни, писал RT. Долгое время он сильно болел. Модельера похоронили на Жегаловском кладбище в Щелкове.