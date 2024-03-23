23 марта 2024, 14:39
Свыше 2 тысяч москвичей решили сдать кровь для пострадавших в Crocus City Hall
Депздрав: более 2 тысяч москвичей сдадут кровь после теракта в Crocus City Hall
В Москве более двух тысяч человек сдадут кровь для пострадавших при теракте в Crocus City Hall. Об этом сообщили в пресс-службе департамента здравоохранения столицы.
«Более 2000 москвичей выразили готовность сдать кровь пострадавшим», — отметили в ведомстве.
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Потребность в крови и ее компонентах полностью обеспечена, заявила главврач Центра крови имени Гаврилова Ольга Майорова.
К акции по сдаче крови присоединилось и Подмосковье. В Московский областной центр крови с самого утра 23 марта потянулись неравнодушные. Люди приезжали из Реутова, Балашихи, других округов и даже из близлежащих регионов. Только за первый час работы центр принял более 600 доноров-добровольцев.
В подмосковном Минздраве пообещали продлить время работы — желающих помочь пострадавшим во время теракта в Crocus City Hall будут принимать до последнего, хотя запасы крови достаточные.
Москва
Стрельба в Crocus City Hall
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