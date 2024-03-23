Подмосковье 23 марта 2024, 13:31 Житель Реутова сдал кровь для пострадавших при теракте в Crocus City Hall

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Неравнодушные жители со всего Подмосковья приходят в Московский областной центр крови. Среди тех, кто захотел помочь пострадавшим при теракте в Crocus City Hall, и Иван Тетерин.

По его словам, кровь в центре он сдает регулярно с 2010 года.

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«Я сегодня здесь, чтобы сдать кровь, чтобы в очередной раз помочь какому-то человеку. У меня самая распространенная группа крови — первая положительная», — рассказал Тетерин.

Сдать кровь может каждый житель Подмосковья. Главное — быть здоровым на момент донации. С собой обязательно иметь паспорт и СНИЛС. Филиалы центра работают в Щелково, Подольске, Мытищах, Сергиевом Посаде, Дмитрове, Наро-Фоминске, Химках, Королеве, Ногинске, Люберцах и Раменском.

Главный врач Московского областного центра крови Мария Аппалуп поблагодарила всех доноров.

«Мы будем работать до последнего донора, никого не оставим без внимания. Мы не можем отказать людям, которые так неравнодушно относятся к близким», — подчеркнула Аппалуп.

По последним данным СК, при теракте погибли более 60 человек. В подмосковном Минздраве уточнили, что в больницах остается 121 пострадавший, в том числе трое несовершеннолетних. Еще три ребенка скончались.

Теракт в Crocus City Hall произошел 22 марта около 20:00. Группа вооруженных автоматами террористов открыли огонь по людям, которые пришли на концерт группы «Пикник». В здании торгового центра начался пожар, который тушили по повышенному уровню сложности.