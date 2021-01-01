Сумма материнского капитала увеличилась в 2021 году

Теперь сумма маткапитала составит 483 882 рубля на первого ребенка и 639 432 рубля на второго.

«Мы возобновили индексацию материнского (семейного) капитала, и это потребует увеличения расходов бюджета Пенсионного фонда на последующие годы. Данные расходы предусмотрены», — сообщил глава Минтруда Максим Топилин.

Российский президент Владимир Путин расширил программу материнского капитала 1 марта 2020 года — ее действие продлено до 2026 года. Сертификаты могут получить семьи, в которых с 1 января 2020 года родился или был усыновлен первый ребенок. Жительницы Московской области смогут оформить маткапитал онлайн при рождении третьего ребенка.

В середине декабря в России было объявлено о предновогодней единовременной выплате в размере пяти тысяч рублей семьям с детьми до восьми лет. Тем, кто ранее писал заявление на пособие в 2020 году, деньги на счет придут автоматически. Если такая услуга еще не была оформлена, нужно заполнить форму на сайте госуслуг.