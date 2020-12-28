Демограф предложил оставить маткапитал навсегда

По его словам необходимо оставить навсегда материнский капитал, а также повышать доходы населения. Кроме того, хорошо помогло бы введение маткапитала в полмиллиона рублей на третьего ребенка, считает Ракша.

«И на это не нужно будет больше использовать денег, чем сейчас. Но это дало бы хорошую поддержку», — уточнил демограф.