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    28 декабря 2020, 11:35

    Демограф предложил оставить маткапитал навсегда

    Дарья Морозова

    Независимый демограф Алексей Ракша предложил способ избежать демографического кризиса в России. Об этом сообщил телеканал «Царьград».

    По его словам необходимо оставить навсегда материнский капитал, а также повышать доходы населения. Кроме того, хорошо помогло бы введение маткапитала в полмиллиона рублей на третьего ребенка, считает Ракша.

    «И на это не нужно будет больше использовать денег, чем сейчас. Но это дало бы хорошую поддержку», — уточнил демограф.