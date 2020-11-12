Жительницы Подмосковья смогут оформить маткапитал онлайн при рождении третьего ребенка

Применить сертификат на региональный материнский капитал можно по новому направлению — получить ежегодную выплату в связи с рождением или усыновлением третьего и последующих детей. Сделать это могут мамы, живущие в Подмосковье.

Эта услуга доступна женщинам, получившим сертификат. Право на оформление выплаты имеют те, кто не использовал средства капитала при рождении, усыновлении третьего и последующих детей до 31 декабря 2020 года.

Перечень сервисов, связанных с услугами, постоянно расширяют в Московской области. Об этом сообщил министр госуправления, информационных технологий и связи региона Максим Рымар.

За год в Подмосковье ввели в эксплуатацию 68 обновленных сервисов. Услуги по социальному блоку одни из самых востребованных. И очень важно сделать их удобными для жителей Максим Рымар.

Министр рассказал, что внедрение услуги по выплате из средств регионального маткапитала на портале «позволит сэкономить время и подать все необходимые документы не выходя из дома».

«Результат оказания услуги придет в личный кабинет заявителя в течение восьми рабочих дней», — добавил Максим Рымар.

Как использовать маткапитал

Так, жительницы Подмосковья, получившие сертификат, смогут распорядиться материнским капиталом в полном объеме или по частям на:

• получение образования ребенком или несколькими детьми;

• улучшение жилищных условий;

• предоставление ежегодной выплаты, связанной с рождением и усыновлением третьего и последующих детей — 50 тысяч рублей в этом году, а также 50 тысяч или остаток средств в 2021-м.

В этом году материнским капиталом распорядились уже более 16 тысяч семей из Подмосковья. Это отметила министр социального развития региона Ирина Фаевская.

Из них шесть тысяч семей использовали его на улучшение жилищных условий, еще свыше 1,5 тысячи — на получение образования ребенком и порядка 8,5 тысячи получили выплату Ирина Фаевская.

Подать заявление на получение ежегодной выплаты в связи с рождением или усыновлением третьего и последующих детей необходимо:

• за 2020 год — не позднее 1 апреля 2021 года;

• за 2021 год — не ранее 1 января 2021 года и не позднее 1 декабря 2021 года.