Путин в новогоднем обращении отметил, что россияне прошли 2020 год достойно

Владимир Путин в новогоднем обращении отметил, что россияне прошли 2020 год с достоинством. Президент пожелал верить в себя, не отступать перед трудностями и подчеркнул, что все испытания временные.

«Этот год мы прошли вместе, с достоинством, как и подобает единому народу», — сказал он.

Владимир Путин сказал, что уходящий год был непростым и вместил в себя «груз нескольких лет», но при этом был связан с надеждами на лучшее будущее. В этом году россияне осознали, что надежные, искренние и настоящие отношения между людьми важнее всего.

«Испытания и беды обязательно проходят. Так было всегда. А остается с нами главное, все, что делает нас благородными и сильными: любовь, взаимопонимание, доверие и поддержка», — отметил президент РФ.

В новогоднем поздравлении Владимир Путин уделил отдельное внимание медикам, которые весь год боролись с одним из самых страшных врагов в мировой истории — коронавирусом.

В завершении он пожелал россиянам крепкого здоровья, веры, надежды и любви к близким людям.