Порядок новогодних выплат на детей до 7 лет разъяснили в ПФР

Выплаты семьям с детьми до семи лет включительно автоматически получат те, кто ранее обращался за ежемесячной или единовременной выплатой на несовершеннолетних. Об этом заявили в Пенсионном фонде России (ПФР).

На сайте ПФР сказано, что заявлений на единовременную выплату родителям, усыновителям, опекунам и попечителям детей до семи лет включительно писать не нужно. В соответствии с указом президента они получат по 5000 рублей на каждого ребенка в семье.

Выплата положена детям, которым по состоянию на 17 декабря 2020 года не исполнилось восьми лет.

Семьи с детьми, которые до этого не обращались за поддержкой, смогут подать заявку на выплату до 1 апреля 2021 года. В заявлении родителям нужно будет указать реквизиты банковского счета для перечисления средств. Также заявление понадобится, если прежний счет, на который поступали деньги, был закрыт, уточнили в Пенсионном фонде.

Новогодние выплаты положены почти 15 миллионам несовершеннолетних, сообщили в правительстве. Всего на эти цели направят 73,5 миллиарда рублей.