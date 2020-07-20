Суд над Ефремовым назначили на начало августа

«Скорее всего, суд состоится уже в первой декаде августа», — сказал Добровинский. Защитник пострадавшей стороны также рассказал, что родственники Сергея Захарова готовят гражданские иски. При этом потерпевшими по делу признаны четыре человека: два сына погибшего, вдова и брат. Точную сумму гражданских исков адвокат не назвал.

ТАСС со ссылкой на собственный источник сообщает, что финансовая компенсация составит не менее 1 миллиона рублей. Ранее была названа сумма 40 миллионов рублей, но Добровинский опроверг эту информацию.

В понедельник стало известно, что прокуратура утвердила обвинение Ефремову и сейчас материалы дела направлены в суд. По версии следствия, автомобиль актера был исправен, а сам артист нарушил правила дорожного движения и превысил скорость, при этом находился пьяным за рулем. В соответствии со статьей актеру грозит лишение свободы от пяти до 12 лет.

В Сети появилось видео, на котором Ефремов якобы предлагает сотруднику ДПС взятку сразу после аварии. Адвокат артиста Эльман Пашаев считает ролик провокацией и фейком.