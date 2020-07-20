Прокуратура утвердила обвинение по делу Ефремова

Прокуратура Москвы направила в Пресненский суд обвинительное заключение по делу Михаила Ефремова. Следствие считает, что машина актера была исправной, а сам он превысил скорость на встречной полосе в пьяном виде.

Как сообщила пресс-служба ведомства, Ефремова обвинили в нарушении правил дорожного движения во время управления автомобилем, совершенном лицом в состоянии опьянения, повлекшем по неосторожности смерть человека. Наказание по этой статье предусматривает лишение свободы от пяти до 12 лет.

По версии следствия, актер Михаил Ефремов в состоянии алкогольного и наркотического опьянения за рулем исправного автомобиля Jeep Grand Cherokee ехал по Смоленско-Сенной площади в сторону Нового Арбата.

Во время движения он превысил скорость и выехал на проезжую часть. При этом Ефремов не стал сбавлять скорость и на Смоленской площади столкнулся с фургоном «ВИС», которым управлял житель Рязанской области.

От полученных травм водитель отечественного автомобиля скончался в больнице на следующий день.

После аварии Михаила Ефремова направили на медицинское освидетельствование, которое показало, что актер сел за руль в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Суд отправил обвиняемого в смертельной аварии артиста под домашний арест.

На минувшей неделе неназванный друг Михаила Ефремова рассказал СМИ, что артист общается только с женой, детьми, адвокатом и следователем. В свободное время он запоем читает современную литературу и смотрит кино. От алкоголя актер полностью отказался.