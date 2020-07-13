Ефремов пытался откупиться от полицейских после ДТП. Видео

В первом ролике слышен голос артиста: «Давайте я уйду, а потом заплачу вам все деньги». Какую сумму о хотел предложить стражу правопорядка, который составлял протокол, не уточнялось.

На второе видео попал момент, когда Ефремов предложил врачам поговорить, но что они ответили, что у них все пишется. Артист продемонстрировал им неприличный жест.

Авария с участием Михаила Ефремова, которая произошла 8 июня 2020 года, стоила жизни водителю фургона Сергею Захарова. Актер, в крови которого экспертиза позднее обнаружила алкоголь и наркотики, выехал на встречную полосу и врезался в грузовик компании по доставке еды. Водитель фургона вскоре после аварии умер в больнице. Ефремов попал под домашний арест до 9 августа. Если суд признает его вину, актеру грозит до 12 лет тюрьмы.