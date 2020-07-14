Видео с попыткой взятки Ефремова сотруднику ДПС захотели приобщить к делу. Но адвокат считает ролик фейком

Адвокат семьи Сергея Захарова Александр Добровинский рассказал «360», что будет ходатайствовать о приобщении к делу видео, на котором Михаил Ефремов предлагает деньги сотруднику ДПС сразу после аварии. При этом защитник актера Эльман Пашаев называет запись фейком и считает, что это монтаж.

«Я сегодня буду знакомиться с материалами дела, и если эта запись уже есть в материале, то я приобщать ее не буду. Если ее нет и она попала каким-то образом в СМИ, то я попрошу у канала разрешение и запись, и буду ходатайствовать о ее приобщении», — сказал Добровинский. Он также считает, что голос на записи принадлежит актеру.

«Мы все слышали, голос действительно похож на Михаила Олеговича», — пояснил адвокат.

Правозащитник Ефремова считает, что запись - фейк. По его мнению, это может быть монтаж.

«Давным-давно были бы материалы уголовного дела, если бы соответствовало действительности, давно бы возбудили (дело). Вы же знаете, как техника развита, моим голосом можно говорить все что угодно, а видео на месте сняли, продали и потом сделали монтаж», — сказал Пашаев.

Видео, на котором Ефремов разговаривает с сотрудником ДПС, показала ведущая программы «60 минут» Ольга Скабеева. Позже Пашаев отреагировал на запись и заявил, что это хайп.