Видео с попыткой взятки Ефремова сотруднику ДПС захотели приобщить к делу. Но адвокат считает ролик фейком
«Я сегодня буду знакомиться с материалами дела, и если эта запись уже есть в материале, то я приобщать ее не буду. Если ее нет и она попала каким-то образом в СМИ, то я попрошу у канала разрешение и запись, и буду ходатайствовать о ее приобщении», — сказал Добровинский. Он также считает, что голос на записи принадлежит актеру.
«Мы все слышали, голос действительно похож на Михаила Олеговича», — пояснил адвокат.
Правозащитник Ефремова считает, что запись - фейк. По его мнению, это может быть монтаж.
«Давным-давно были бы материалы уголовного дела, если бы соответствовало действительности, давно бы возбудили (дело). Вы же знаете, как техника развита, моим голосом можно говорить все что угодно, а видео на месте сняли, продали и потом сделали монтаж», — сказал Пашаев.
Видео, на котором Ефремов разговаривает с сотрудником ДПС, показала ведущая программы «60 минут» Ольга Скабеева. Позже Пашаев отреагировал на запись и заявил, что это хайп.