Адвокат семьи погибшего Захарова ответил на новости о требовании 40 млн рублей от Ефремова

«Информация в прессе — это неправда. Тот, кто это говорит, — большой выдумщик», — отметил юрист.

Потерпевшая сторона окончательно ознакомилась с материалами уголовного дела в отношении актера, устроившего смертельное ДТП в центре Москвы.

Ранее «Московский комсомолец» написал, что родственники Захарова потребовали от Ефремова 40 миллионов рублей в качестве компенсации морального вреда. По информации издания, гражданская жена погибшего тоже намерена внести свое имя в список потерпевших.

Несколько томов уголовного дела вскоре направят в прокуратуру на утверждение. Первыми с делом ознакомились представители потерпевших.

Ефремов так и не признал свою вину, рассказал его адвокат Эльман Пашаев.

«Истина будет установлена в суде», — отметил он.

По его словам, артист по-прежнему чувствует себя очень тяжело с моральной точки зрения. Поэтому он цитировал адвокату пьесу «Пар» Ивана Охлобыстина, чтобы отвлечься от мыслей.

Ефремов в пьяном состоянии устроил смертельное ДТП на своем Jeep Gran Cherokee 8 июня. Он пересек двойную сплошную в центре столицы, выехал на встречку и врезался в грузовик, за рулем которого сидел Сергей Захаров. Тот получил серьезные травмы, от которых скончался в больнице.

Суд взыскал с Ефремова 117 650 рублей налогового долга за Jeep, который актер разбил во время аварии. Он не платил транспортный налог и накопил приличный долг.