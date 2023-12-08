Общество 08 декабря 2023, 00:05 Стрельба в Брянске подняла проблему травли в школах. Буллинг — вина злых детей или невнимательных взрослых? Психолог Лосева о травле школьницы из Брянска: от буллинга можно только убежать РИА «Новости»

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Причинами, сподвигнувшими восьмиклассницу гимназии № 5 Брянска, принести в школу отцовское ружье и открыть огонь по школьникам, установят следователи. Одноклассники в беседе с журналистами заявили, что она подвергалась буллингу со стороны мальчиков, которые стали ее первыми целями. О принятии мер по борьбе со школьной травлей задумались в Госдуме. Психологи заявили, что это сложная работа не только с детьми, но также с родителями и учителями, успех в которой не гарантирован.

Стрельба по обидчикам

Об издевательствах мальчиков над устроившей стрельбу в брянской гимназии девочкой журналистам РБК рассказали ее одноклассники. По словам собеседников, юноши подшучивали над школьницей и довели ее до такого состояния, что она начала носить с собой нож в ботинке. Закончилось все принесенной в учебное заведение отцовской винтовкой.

«Она была закрытой девочкой — которая начала стрельбу, — и она начала с мальчиков потому, что они подшучивали над ней», — заявила одна из собеседниц.

Никакого подтверждения этих слов пока нет. Также нет доказательств принадлежности школьнице скриншотов из Telegram-канала, в котором от лица девочки рассказывается об обидчиках и ее готовности принести оружие отца в школу, чтобы покарать обидчиков.

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По данным Telegram-канала Baza, две недели назад восьмиклассница вместе с другими учениками прошла психологический тест на выявление суицидальных наклонностей и чувство одиночества. Отклонений в ответах девочки специалисты не выявили.

Но в четверг, 7 декабря, школьница пришла в учебное заведение с оружием и выстрелила в шесть учеников, а после покончила с собой. Также умерла еще одна девочка, получившая ранение.

Профилактика травли

С призывом спокойно и без эмоций разобраться в причинах стрельбы в брянской гимназии призвал глава комитета Госдумы по безопасности Василий Пискарев. В своем Telegram-канале он написал, что винить очередные фильмы или игры — легко, но докопаться нужно до истинных причин.

Депутат подчеркнул, что к уже ранее принятым мерам необходимо добавить борьбу со случаями буллинга среди детей.

Надо усилить профилактику травли в школах. Необходимо дать законодательное определение этому понятию и понять, что еще необходимо — где усилить работу учителей, школьных психологов. Василий Пискарев Глава комитета Госдумы по безопасности

Депутат добавил, что это станет одной из мер по предотвращению стрельбы в учебных заведениях и пополнит ужесточение контроля за оборотом оружия, проверок мер безопасности в учебных заведениях и ограничения доступа детей к экстремистскому и деструктивному контенту.

Сложный диагноз

Проверка психологического здоровья сравнима с приемом у врача. Если пациент не говорит о том, что его беспокоит, то даже самый крупный специалист не сможет поставить ему диагноз. Об этом в беседе с «360» заявила детский и подростковый психолог Елена Лосева.

Она пояснила, что тест на суицидальные наклонности брянская школьница могла успешно пройти, если находилась в тот момент в уравновешенном состоянии. Чтобы выявить ее настоящие проблемы, требуется катализирующий фактор. Тогда специалисты могли бы заняться состоянием ребенка.

«Постфактум выводы делать легко, что все произошло из-за каких-то условий, что этого никто не замечал. Предвидеть такое поведение очень сложно. Школьные психологи проводят обследования. Но среднее количество учеников составляет от 700 до 2000. Учитывая уровень загрузки специалистов, они вполне могли что-то пропустить», — не исключила Елена Лосева.

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Эксперт добавила, что психологические тесты предусматривают честные и непредвзятые ответы. Поэтому те, кто хочет обмануть специалиста или что-то скрыть, легко могут это сделать.

«Глобальные виды обследований есть. Например, методика парапсихологического обследования. Она занимает в среднем около 2,5-3 часов на одного ребенка и около 10 — 12 часов на обработку полученной информации. Но это не компетенция школьного психолога, а клинического специалиста», — заявила Лосева.

Работу школьных психологов она сравнила с обычной диспансеризацией, когда человек проходит 10 врачей за час. Если пациент сам не скажет о своих проблемах, то никто не обратит на них внимания.

Эксперт отметила, что точно такая же проблема с медкомиссией, которую дети проходят перед началом учебного года в новой школе. Быстрый осмотр невролога и психиатра ничего не покажет, особенно, если мама скажет, что у ребенка нет никаких проблем.

«После этого родители с заключением приходят в школу, где у ученика начинаются проблемы с поведением. Учителя бьют тревогу и просят родителей показать ребенка специалистам, а у них есть справка, что с сыном или дочерью все в порядке», — отметила психолог.

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Она добавила, что родители часто сами, иногда не специально, не замечают проблем своих детей, так как не имеют достаточного психологического опыта.

Бегство от травли

Если школьник столкнулся с травлей, то у родителей пострадавшего ребенка есть право обратиться к классному руководителю или директору школы с заявлением. Но большинство психологов рекомендуют забирать ребенка из такого учебного заведения, отметила Елена Лосева.

«Бывают случаи, когда отношения в классе остается изменить, но это всегда комплексная работа родителей и ребенка, конкретных учителей и администрации школы. Но у нас бывают не всегда адекватные родители, как ребенка которого травят, так и одноклассников», — подчеркнула она.

Психолог отметила, что большая часть случаев буллинга происходит с позволения учителя или даже по его инициативе. Педагог фактически дает детям сигнал — что с этим ребенком так поступать можно.

Иногда объективных причин нет, а травля начинается. Но если она разрастается, а учитель этого не замечает, то жертву начинают выставлять виноватой. Поэтому главный совет — забирать ребенка из такой школы. Елена Лосева. детский и подростковый психолог

Она подчеркнула, что иногда перевод в другое учебное заведение невозможен, тогда решать проблему необходимо через руководство школы. Но гарантий того, что травля прекратится, нет. Поэтому работа по борьбе с буллингом должна идти, как с детьми и их родителями, так и коллективом учебного заведения.