Происшествия 07 декабря 2023, 21:08 Восьмиклассница с ружьем. Что известно о стрельбе в брянской гимназии № 5 Адвокат Кривцун: нужно разработать единый стандарт для охраны школ

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Утром 7 декабря в один из кабинетов брянской гимназии № 5 вошла ученица восьмого класса. Она открыла огонь из отцовского охотничьего ружья по одноклассникам, а затем покончила с собой. Что известно о случившемся и причинах — в материале «360».

Стрельба на уроке биологии

Примерно после девяти утра жители Брянска стали публиковать фото, сделанные из окон домов напротив гимназии № 5. В это время к зданию прибыли автомобили Росгвардии, вскоре оттуда стали выводить учеников.

Почти сразу в соцсетях появились первые сообщения: ученица принесла оружие в класс, когда там шел урок биологии, и открыла огонь. Подростки, успевшие вовремя выбежать из гимназии, рассказали о случившемся.

«Наша одноклассница пришла с дробовиком. Дальше мы просто бежали, мы моментально убежали», — заявила одна из учениц.

К десяти часам утра данные о стрельбе и жертвах подтвердила полиция Брянска в своем Telegram-канале. Полицейские оцепили образовательное учреждение.

По предварительной информации, одна из учениц принесла в здание гимназии огнестрельное оружие и произвела несколько выстрелов, в результате пострадали пять человек. После этого девушка покончила с собой. Одна из раненых одноклассниц скончалась от полученных ран. Из Telegram-канала Брянской полиции

Депутат Госдумы Александр Хинштейн в своем Telegram-канале добавил, что восьмиклассница использовала для нападения ружье «Бекас-3», принадлежащее ее отцу. Оружие она пронесла в тубусе для чертежей.

Что известно о пострадавших

Изначально пострадавших отвезли в областную больницу, сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз. У двоих ранения скорее легкие. У трех остальных — средней степени тяжести, к вечеру за ними прибыл вертолет МЧС России.

Дальнейшую помощь пациентам окажут в Москве. Лечение взял под личный контроль глава Минздрава Михаил Мурашко.

Глава региона принес соболезнования родителям погибшей девочки.

«Это невосполнимая утрата. Семьям погибшей девочки и раненых детей будет оказана вся необходимая помощь», — подчеркнул он.

Кто виноват

Одной из первых возможных причин, побудивших 14-летнюю девочку каким-то образом добраться до отцовского ружья и свести счеты с жизнью, перед этим расстреляв учеников своей же школы, назвали травлю.

Вторая версия — конфликт с одноклассницами из-за романтических отношений с мальчиком. Но мама убитой рассказала SHOT, что никакой ссоры между школьницами не было: нападавшая стреляла хаотично, а девочка, которая в итоге погибла, стояла ближе всего к ней.

Как такового буллинга не было, над девочкой никто не издевался. Но точной причины я не знаю, мне никто об этом не рассказывал. Возможно, какие-то проблемы в семье. Ученица гимназии № 5 в Брянске — об открывшей стрельбу восьмикласснице

Выяснением реальных причин стрельбы занялся Следственный комитет. Возбуждено уголовное дело об убийстве двух или более человек.

Следователи не только выясняют, что заставило ученицу пойти на убийство, но и разбираются с ошибками взрослых, облегчивших ей эту задачу.

Директора учебного заведения отвезли на допрос. Также у сотрудников правоохранительных органов возникли вопросы к уровню безопасности в учебном заведении — охраняла гимназию невооруженная сотрудница охранного предприятия, у нее была тревожная кнопка связи с Росгвардией.

Рамки металлоискателей, по словам учеников, были отключены как минимум несколько дней, написал Telegram-канал «Осторожно, новости».

«Единственное, что я хочу донести — это отсутствие металлоискателя на входе в школу. После стрельбы в Казани вроде бы у нас он появился. Но стоит на входе не постоянно. Иногда стоит в выключенном состоянии. На этой неделе его точно не было. Даже когда вчера писали итоговое сочинение его все равно не принесли», — заверил один из учащихся гимназии № 5.

РИА «Новости»

«360» связался с руководителем ЧОО «Агентство экскалибур» Сергеем Поддубным. Его организация, согласно контракту, отвечала за безопасность гимназии. Поддубный заявил, что рамка металлодетектора в школе была, однако она срабатывала на все металлические предметы подряд — как на ружье, так и на обычные ключи.

«У нас не созданы такие технические условия, чтобы они срабатывали именно на оружие. Если осуществлять досмотр, как в аэропорту, это займет [время] c утра до вечера, учебный процесс просто не будет осуществляться», — уверен руководитель ЧОО.

По его мнению, охрана всегда внимательно относилась к взрослым, пытавшимся зайти в учебное заведение, но досматривать несовершеннолетних и их личные вещи попросту нельзя.

Адвокат, партнер GK Legal Defenders Евгений Кривцун считает, что хотя список документов, регулирующих охрану образовательных учреждений, внушителен, многие моменты остаются расплывчатыми.

В первую очередь стоит указать необходимость в разработке единого стандарта для охраны указанных объектов, при этом указанный стандарт должен содержать четкий перечень требований к оборудованию и профессиональным компетенциям охранника. Евгений Кривцун

В разговоре с «360» Кривцун выразил мнение, что многие меры, например обязательное использование металлодетекторов и привлечение к работе охранниками высококвалифицированных специалистов, а то и сотрудников Росгвардии, невозможно внедрить из-за высокой стоимости таких проектов.

Следующим взрослым, который мог поспособствовать развитию трагедии, оказался отец восьмиклассницы, занимавшийся охотой. По информации Telegram-канала Shot, мужчина накануне отмечал день рождения, чем и могла воспользоваться его дочь.

Авторы Telegram-канала «112» добавили, что мужчина хранил оружие по всем правилам — в металлическом шкафу, под замком. Однако ключ от него школьница могла взять.

В региональном управлении МВД подтвердили, что помповое ружье, из которого стреляла школьница, хранилось на законных основаниях. Сейчас отец стрелявшей ученицы проходит по делу свидетелем.