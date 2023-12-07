Происшествия 07 декабря 2023, 21:53 Стрелявшая в брянской школе жаловалась на издевательства в Telegram-канале Устроившая стрельбу в Брянске ученица могла вести дневник в Telegram Unsplash

Читать 360tv в

Восьмиклассница, которая устроила стрельбу в брянской гимназии, могла вести Telegram-канал. Свой единственный пост девочка выложила еще в августе, но в него внесли правки после того, как уже стало известно о ее гибели. Действительно ли он принадлежит школьнице, остается под вопросом.

Ученица начала делать записи в канале 2 августа. В своем так называемом дневнике она делилась отношениями с одноклассниками, которые основывались на издевательствах и насмешках. Также девочка много раз писала одну и ту же фразу — «Ломают мою психику».

Реклама

В сентябре ученица гимназии писала, что много времени проводит в специфических чатах, чтобы изучить способы изготовления СВУ. Кроме того, девочка пыталась достать ружье отца и принести его в школу еще 1 сентября, но тогда оружия в сейфе не оказалось. Последний раз пост правили утром в четверг, 7 декабря.

В этот день восьмиклассница притворила задуманное в жизнь, устроив стрельбу прямо на уроке. От ее рук погибла одноклассница и еще пять человек получили ранения. После расстрела школьница покончила с собой.