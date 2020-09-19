Стало известно занятие Ефремова в СИЗО в ожидании апелляции

Недавно она посещала артиста в следственном изоляторе. По ее словам, все речи Ефремова касаются в основном театра и книг.

«Читал он произведения своих современников, друзей и тех, кого он просто знал. Либо же то, что как-то связано с тюрьмой. Одна из книг была посвящена тюремной теме», — рассказала она.

Меркачева отметила, что настроение у актера стало намного лучше после того, как у него появились два новых адвоката. Также он надеется на изменение своего наказания на условное.

«Он стал более спокойным и позитивным. Мне кажется, настроение у него изменилось из-за появления двух новых адвокатов. Он считает, что они ему помогут», — поделилась представитель московской ОНК.

Интересы Михаила Ефремова будут представлять адвокаты Владимир Васильев и Роман Филиппов. Ранее в пресс-службе Пресненского суда «360» рассказали, что именно Васильев подал апелляцию с просьбой об изменении приговора на условный срок до четырех лет.

От услуг своего бывшего адвоката Эльмана Пашаева Михаил Ефремов отказался. Сделал он это вовремя, потому что Коллегия адвокатов Республики Северная Осетия — Алания лишила его статуса.

Как сообщила «Газета.ru» после заседания коллегии во Владикавказе Пашаев зачитал журналистам письмо, которое написал Ефремов. В тексте артист просил прекратить дисциплинарное производство в отношении Пашаева, так как с журналистами Пашаев общался исключительно в интересах подзащитного.

Пресненский суд Москвы приговорил актера Михаила Ефремова к восьми годам колонии общего режима за смертельное ДТП в центре Москвы. Пьяный актер за рулем своего внедорожника врезался в фургон Сергея Захарова во время выезда на встречную полосу. От полученных травм мужчина погиб.