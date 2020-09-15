Стало известно имя нового адвоката Ефремова

Филиппов имеет статус адвоката с 2014 года. Правозащитник специализируется на гражданском и уголовном праве. Именно он будет отстаивать интересы Ефремова в суде во время рассмотрения апелляционной жалобы на приговор.

«Действительно, Роман Михайлович стал новым адвокатом Ефремова, он специально отключил свой телефон, так как на него обрушился поток звонков», — заявили в адвокатской конторе Russian Lawyers Company.

Эту информацию «360» подтвердил коллега Романа Филиппова. Он заявил, что узнал о назначении своего знакомого только сегодня.

Адвокат Эльман Пашаев 14 сентября рассказал, что актер окончательно отказался от его услуг. Более того, Министерство юстиции предложило лишить правозащитника статуса адвоката. Причиной стали высказывания Пашаева, которые содержат признаки нарушения законодательства об адвокатской деятельности и адвокатуре, а также Кодекса профессиональной этики.

Михаила Ефремова приговорили к восьми годам заключения в колонии общего режима из-за смертельной аварии. В начале июня он врезался в фургон Сергея Захарова, скончавшегося от полученных травм. Сначала актера отправили под домашний арест, а затем Пресненский суд Москвы вынес приговор о лишении свободы. Сейчас артист находится в СИЗО.