Бывшего адвоката Ефремова Пашаева лишили адвокатского статуса

Решение о лишении Пашаева профессионального статуса принял Совет Адвокатской палаты Республики Северная Осетия — Алания. На заседании рассмотрели заключение Квалификационной комиссии о дисциплинарном проступке, который допустил Пашаев. По итогам заседания совет лишил адвоката его статуса сроком на один год.

Инициатором возбуждения дисциплинарного производства в отношении Пашаева стал президент Федеральной палаты адвокатов Юрий Пилипенко. По его словам, наказание могло быть и другим, если бы не тот уровень скандальности, который задал Пашаев.

«Очевидно, что это решение наиболее адекватно сложившейся ситуации. <…> Тот водевиль, который был им разыгран, привел к вполне логическому завершению», — подчеркнул Юрий Пилипенко.

Ранее свое представление о лишении Эльмана Пашаева статуса адвоката направил в адвокатскую палату Республики Северная Осетия — Алания Минюст.

Внесенные представления связаны с публичными заявлениями адвоката в ходе резонансного судебного процесса об аварии с участием актера Михаила Ефремова.

В министерстве отметили, что высказывания, которые позволил себе юрист, содержат признаки нарушения законодательства об адвокатской деятельности и адвокатуре, а также Кодекса профессиональной этики.

Сам Пашаев не исключил, что дисциплинарное производство завели в связи с каким-либо его высказыванием в общении с журналистами.