Ефремов окончательно отказался от услуг адвоката Пашаева

Адвокат Эльман Пашаев больше не будет работать по делу Михаила Ефремова. Актер окончательно отказался от услуг юриста, который защищал его после смертельного ДТП в центре Москвы в начале лета.

«Предложений [продолжить работу с Ефремовым] не поступало. Это уже решено», — рассказал сам Пашаев ТАСС.

Ранее адвокат рассказал, что работал с Ефремовым бесплатно и доволен своим трудом.

На прошлой неделе Пресненский суд Москвы отправил Ефремова на восемь лет в колонию общего режима за смертельное ДТП в центре столицы. Пьяный Ефремов 8 июня за рулем внедорожника врезался в грузовик курьера Сергея Захарова. Водитель фургона погиб от травм в реанимации. Сейчас актер находится в СИЗО №5 «Водник». Он уже получил первую «передачку» от своего друга Евгения Митты, который живет неподалеку.

Пашаев утверждает, что его теперь уже бывший клиент взял на себя вину друга. Называть имени он не стал, сославшись на адвокатскую этику, однако подчеркнул, что это один из трех близких друзей Ефремова: Иван Стебунов, Сергей Гармаш или Никита Высоцкий.