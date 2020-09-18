Новый адвокат Ефремова попросил дать актеру условный срок

Адвокат Михаила Ефремова подал апелляцию на приговор актеру. Юрист Владимир Васильев попросил заменить артисту срок на условный. Об этом «360» сообщили в пресс-службе Пресненского суда.

«В адрес суда поступила апелляционная жалоба адвоката Васильева Владимира Леонидовича. <…> Защитник просит отменить/изменить приговор суда, назначить наказание осужденному в виде лишения свободы сроком до четырех лет, <…> назначенное наказание просит считать условным», — сообщила пресс-служба.

Ранее член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Ева Меркачева заявила ТАСС, что Ефремова теперь будут защищать два адвоката. Одного специалиста наняла жена актера Софья Кругликова, а второй является представителем Чувашии. Именно там Ефремов хотел бы отбывать наказание, если оно не будет заменено на условное.

Имя первого нового адвоката Ефремова стало известно 15 сентября. Им стал Роман Филиппов, который имеет статус адвоката с 2014 года. Его общий юридический стаж составляет 15 лет. Правозащитник будет представлять интересы артиста на апелляции с обжалованием обвинительного приговора в Мосгорсуде.

Михаил Ефремов получил восемь лет колонии общего режима за смертельную аварию. В начале июня он выехал на встречку и влетел в фургон доставщика Сергея Захарова. Мужчина скончался в реанимации, а актера отправили под домашний арест. Сейчас Ефремов находится в СИЗО.