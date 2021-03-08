Скопинский маньяк Виктор Мохов, который несколько дней назад вышел на свободу, уже успел поучаствовать в ток-шоу и дать интервью. За это он получил почти два миллиона рублей.

Об этом сообщил Telegram-канал «Честный детектив». По данным канала, маньяк получил 1,85 миллиона рублей за два интервью. При этом 1,5 миллиона ему заплатил федеральный канал за съемки в ток-шоу, а еще 350 тысяч рублей — журналисты одного рязанского издания. Такой гонорар Мохов получил за интервью, которое дал им в номере отеля Скопина.

При этом канал отметил, что ток-шоу было отснято, но в эфир так и не вышло из-за резонанса и явного недовольства публики. Будет ли опубликован второй материал, пока неясно.

Виктор Мохов вышел на свободу 3 марта после 17-летнего заключения. Его осудили за то, что он похитил и почти четыре года удерживал в подвале двух школьниц. Одна из девочек родила от насильника троих детей — двое появились на свет во время заключения, их Мохов подкинул в подъезды. Третий ребенок родился мертвым уже после освобождения.

Спастись из плена девушки смогли с помощью удачного стечения обстоятельств: маньяк захотел похитить еще одну девушку и, чтобы усыпить ее бдительность, познакомил с одной из пленниц, которую назвал своей племянницей. Девушка смогла передать выбранной Моховым жертве записку, которую спрятала в аудиокассете, — в ней она рассказала правду и попросила о помощи.

После освобождения Мохову запретили посещать места массового скопления людей и гулять по ночам. Кроме того, его обязали постоянно отмечаться. За визит в Москву для съемок Мохову грозит штраф.