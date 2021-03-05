Скопинский маньяк получил «мешок денег» и собрался жениться

Скопинский маньяк Виктор Мохов вернулся в свой дом. Он поделился с журналистами планами и заявил, что хочет попросить прощения у девушек, которых держал в подвале и насиловал.

«Жениться поеду. Нашел я себе бабушку молодую. <…> Полный мешок денег привез [из Москвы]. На юг поеду», — рассказал Мохов.

Он добавил, что хотел бы встретиться со своими жертвами и попросить у них прощения.

Ранее СМИ сообщили, что скопинского маньяка ночью забрала полиция из гостиницы, куда он пытался заселиться, когда вернулся в Скопин из Москвы. Ему отказали в номере, и он пожаловался в правоохранительные органы. В гостинице «360» сообщили, что у них просто не было мест, а Мохов не бронировал номер заранее. Потом приехали сотрудники внутренних органов и увезли его на машине.

После отсидки Мохов улетел в Москву, где снялся в ток-шоу. По данным СМИ, ему могли заплатить до трех миллионов рублей.

Скопинский маньяк Виктор Мохов на днях вышел на свободу после 17 лет заключения. Его посадили за то, что он похитил двух девушек, запер их в подвале, где держал около четырех лет и периодически насиловал.

Суд постановил, что в течение шести лет ему нельзя посещать массовые мероприятия, выходить из дома после 22 часов и уезжать из Скопинского района без предупреждения.