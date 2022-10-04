Назван срок подготовки мобилизованных | 360°

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Мир
04 октября 2022, 02:10
Северная Корея запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря
Общество
04 октября 2022, 02:00
Назван срок подготовки мобилизованных
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Деньги
04 октября 2022, 01:18
Закон о кредитных каникулах для мобилизованных рассмотрят в Совфеде
Мир
04 октября 2022, 01:17
США введут новые санкции против Ирана
Деньги
04 октября 2022, 00:53
Турция попросила Россию отсрочить часть платежей за газ до 2024 года
Спецоперация
04 октября 2022, 00:50
Россия услышала голос народа Донбасса, заявили в ДНР
Власть
04 октября 2022, 00:47
Рогозин связал заявления Маска по Крыму с космонавтом Роскосмоса
Знаменитости
04 октября 2022, 00:29
«Как тебе такое, Илон Маск?» Слова бизнесмена о российском Крыме всколыхнули мир и уронили акции Tesla
Власть
04 октября 2022, 00:24
Володин предупредил Запад о последствиях помощи Украине