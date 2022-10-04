Назван срок подготовки мобилизованных | 360°

Общество 04 октября 2022, 02:00 Поделиться Telegram

ВКонтакте

Однокласники

Viber Назван срок подготовки мобилизованных «Объясняем.рф»: срок подготовки мобилизованных может составлять до одного месяца РИА «Новости»

Читать 360tv в

Срок подготовки россиян, призванных в ряды ВС России в рамках частичной мобилизации, может составлять до одного месяца, сообщается на официальном портале «Объясняем.рф».

«Общая продолжительность подготовки может составлять до одного месяца», — указывает ресурс.

Реклама

Реклама

До этого на портале появилась информация о возможности навестить мобилизованных россиян в воинских частях. Для этого нужно получить разрешение командира конкретной части.

Об нарушении прав при мобилизации можно сообщить через портал «Госуслуги». Власти регионов уже устраняют ошибки частичной мобилизации, в том числе возвращают домой многодетных отцов и граждан с серьезными проблемами со здоровьем.

Президент России Владимир Путин потребовал ранее, чтобы мобилизация проводилась согласно закону. Он подчеркнул, что все призванные граждане должны пройти хорошую военную подготовку.

0 0 0 0 0 0