Мобилизованных россиян разрешили навещать в воинской части | 360°

Спецоперация 03 октября 2022, 21:32 Поделиться Telegram

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Viber Мобилизованных россиян разрешили навещать в воинской части «Объясняем.рф»: мобилизованных можно навещать в воинской части с разрешения командира РИА "Новости"

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Гражданина, который был призван в ряды ВС России в рамках частичной мобилизации и находится в воинской части, можно навестить. Условием для этого является получение соответствующего разрешения, сообщили на официальном портале «Объясняем.рф».

Один из пользователей поинтересовался, можно ли навестить мобилизованного гражданина, если он находится на территории воинской части.

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«Можно, с разрешения командира воинской части», — говорится в сообщении.

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Общая продолжительность подготовки военнослужащих варьируется до одного месяца. Ее проводят в специальных учебных центрах для мобилизованных, которым требуется подготовка по военно-учетной специальности.

В России 21 сентября объявили о частичной мобилизации. Ранее Минобороны РФ сообщило об отправке мобилизованных в ЛНР для подготовки на одном из полигонов.

Местные жители встречали российских военнослужащих с подарками. Один из мобилизованных заявил, что был рад этой встрече, поскольку увидел благодарность за помощь России со стороны луганчан.

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