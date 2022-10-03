Частичная мобилизация в РФ: куда пожаловаться при нарушениях | 360°

Общество 03 октября 2022, 22:41 Поделиться Telegram

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Viber Россияне смогут пожаловаться на незаконную мобилизацию на «Госуслугах» Жалобу на нарушения во время мобилизации теперь можно оставить на портале «Госуслуг» РИА «Новости»

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На портале «Госуслуг» появилась форма обратной связи для подачи жалоб на нарушения в рамках призыва по частичной мобилизации в РФ. Сделать это можно через сайт или мобильное приложение.

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Пожаловаться теперь можно в поисковике робота Макса, просто написав в строке поиска «жалоба». Затем необходимо в выпадающем списке выбрать категорию «призыв в рамках частичной мобилизации».

В России уже начали исправлять ошибки, допущенные во время частичной мобилизации: в регионах призывали многодетных отцов, людей с хроническими заболеваниями и не подходящих по возрасту. Неправомерно мобилизованных возвращают домой, а ответственных привлекают к ответственности.

На несовершенства частичной мобилизации во время встречи с членами Совета безопасности обратил внимание президент России Владимир Путин. Он подчеркнул, что в каждом случае необходимо разбираться индивидуально, а также призвал впредь не допускать подобного.

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