Как в регионах исправляют ошибки мобилизации: подробности | 360°

Общество 03 октября 2022, 17:22 Поделиться Telegram

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Viber Многодетные отцы, родители инвалидов и «хроники». Регионы исправляют ошибки частичной мобилизации Незаконно призванный хабаровчанин рассказал, как власти исправляют ошибки РИА «Новости»

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В России начали исправлять ошибки, допущенные во время частичной мобилизации: в регионах призывали многодетных отцов, людей с хроническими заболеваниями и не подходящих по возрасту. Неправомерно мобилизованных возвращают домой, а ответственных привлекут к ответственности.

Отставки военкомов

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На несовершенства частичной мобилизации во время встречи с членами Совета безопасности обратил внимание президент России Владимир Путин. Он подчеркнул, что в каждом случае необходимо разбираться индивидуально и впредь не допускать подобного.

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В Хабаровском крае из-за многочисленных ошибок призыва отстранили от должности краевого военкома Юрия Лайко. Об этом губернатор Михаил Дегтярев сообщил в своем Telegram-канале. По словам чиновника, половину жителей региона призвали, хотя они не соответствовали критериям, установленным Министерством обороны.

В Восточном военном округе позже уточнили, что Лайко из-за «служебной необходимости» назначили на аналогичную вакантную должность в Магаданской области. Причем занимавшего этот пост Сергея Барановского в отставку отправили в конце сентября. Обязанности военного комиссара Хабаровского края будет исполнять полковник Вячеслав Макаров, ранее руководивший штабом одного из мотострелковых соединений, сообщило РИА «Новости».

Неправомерно мобилизованные

На заседании Совбеза Путин сообщил, что иногда высококлассных специалистов в своей области призывали по указанной в военном билете специальности без учета того, где они действительно могут принести пользу.

«Есть и случаи, когда, например, врачей, высококлассных специалистов других профессий, причем с многолетним опытом, вместо службы там, где они действительно нужны и на что они готовы, востребованы — например, в госпиталях, — зачисляют мотострелками», — подчеркнул президент.

В Челябинске, по данным Ura.ru, после жалобы в Общероссийский народный фронт (ОНФ) вернули домой мобилизованного сварщика шестого разряда, что считается редкой квалификацией, и мужчину, которого забрали на службу, несмотря на бронь от металлургический комбината.

Глава государства также напомнил о случаях, когда добровольцев, изъявивших желание отправиться в зону специальной военной операции, «заворачивали» из-за отсутствия необходимой военно-учетной специальности.

Порой под частичную мобилизацию попадали те, кому положена отсрочка, в том числе из-за хронических заболеваний. Например, жителя Челябинска призвали, несмотря на пластины в ноге, которые ему установили после серьезной аварии. На медкомиссию для подтверждения диагноза его направили только после обращения в местное отделение ОНФ, писало Ura.ru.

Портал TagilCity сообщил, что в городе Сухой Лог Свердловской области по ошибке мобилизовали 56-летнего жителя с глаукомой на обоих глазах и проблемами с коленями. Невзирая на предоставленные справки о состоянии здоровья, мужчину отправили в пункт подготовки. Ситуация разрешилась после того, как его дочь написала заявление в прокуратуру.

РИА «Новости»

Под частичную мобилизацию не раз подпадали и многодетные отцы. В одной Бурятии 23 сентября заявили об ошибочном призыве 70 многодетных отцов.

Глава региона Алексей Цыденов объяснил на своей странице во «ВКонтакте», что мужчины не подлежат призыву, если у них как минимум четыре ребенка, не достигших 14 лет. Если многодетные отцы получили повестки, он посоветовал прийти в военкомат с документами, подтверждающими право на отсрочку.

Заместитель председателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Эрнест Валеев рассказал Ura.ru, что зачастую ошибки происходят из-за неактуальных данных в комиссариатах.

«У военкомата нет точных сведений о количестве детей в семье, о состоянии здоровья. Поэтому, когда они [призывники] приходят по повестке, эти обстоятельства выясняются и их отправляют обратно», — объяснил Валеев.

«Родина скажет — мы пойдем»

Михаил Дегтярев сообщил, что одним из незаконно мобилизованных оказался Виталий Даренко, один воспитывающий дочь-инвалида. В комментарии для «360» мужчина рассказал, что готов пойти служить, но попросил у военкомата хотя бы сутки, чтобы перевести ребенка-инвалида с платного обучения на бюджетное.

«В военкомате я объяснил ситуацию, которая у меня происходит, военком сказал: „У меня приказ, иди служи“. Все, что я успел сделать, это попытался перевести ребенка [на бюджет], а дальше — все: пришел в субботу утром с маленьким мешком вещей и уехал», — поделился он.

Чтобы помочь Даренко избежать частичной мобилизации, его друзья обратились в ОНФ. Однако, по словам мужчины, он все равно готов отправиться служить, если будет необходимость, — повестку ждал изначально и «косить» не собирался.

Если родина скажет — мы все равно пойдем. Потому что если будут забирать 25-летних пацанов, у них еще в голове ничего нет, 30-35-летние — у них маленькие дети, остаемся только мы — 40-45 и до 50 лет. Виталий Даренко.

Теперь Даренко хочет встретиться с губернатором края и рассказать, что увидел за неделю учений, на которые его отвезли из военкомата. Хабаровчанин отметил, что в части не хватало самый простых вещей — от питьевой воды до обуви.

«То, что выдают, это практически не обувь. Народ покупает сам. Я специально не покупал, потому что есть некоторые принципы: во что нас одели, мы в том и идем. И список очень большой, что нужно приобрести. Это по крайней мере спасет жизни наших пацанов», — подытожил Даренко.

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