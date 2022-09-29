Путин поручил вернуть домой призванных по мобилизации без основания | 360°

Важное 29 сентября 2022, 20:22 Поделиться Telegram

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Viber Путин поручил вернуть домой призванных по мобилизации без основания Президент России Путин потребовал исправить ошибки, допущенные в ходе мобилизации РИА «Новости»

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Объявленная в России частичная мобилизация вызвала у россиян много вопросов и нареканий. Всем исполнителям нужно исправить ошибки и не допускать их впредь. С таким заявлением на совещании Совета безопасности выступил президент России Владимир Путин.

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«В ходе мобилизационных мероприятий от граждан поступает много информации на эту тему — об организации самого призыва, качества, снабжения, бытовых условий и других вопросов. В ходе этой мобилизации возникает много вопросов. Нужно исправить все ошибки и не допускать их впредь», — подчеркнул президент России.

Он отметил, что призванные на военную службу по частичной мобилизации в обязательном порядке должны проходить военную подготовку.

«Такое слаживание, обучение людей — требование, которое должно выполняться неукоснительно», — подчеркнул президент.

Путин добавил, что нужно разбираться в каждом случае, когда человека призвали необоснованнно, потому что он многодетный отец или старадет серьезным заболеванием.

«Если была допущена ошибка, то нужно ее исправить и вернуть домой тех, кого призвали без основания», — добавил президент.

Путин заявил, что известны случаи, когда врачей и специалистов высокого профиля с многолетним опытом вместо службы там, где они нужны, зачисляют мотострелками, а добровольцев заворачивают обратно, потому что у них нет нужных военно-учетных специальностей.

«Вот со всем этим без суеты, спокойно, детально нужно разобраться», — подчеркнул президент.

Путин добавил, что по его поручению в призывные комиссии, которые возглавляют главы субъектов, войдут руководители региональных прокуратур, которые будут реагировать на каждый сигнал.

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