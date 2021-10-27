Одновременную вакцинацию «Спутником Лайт» и прививками от гриппа одобрили в России
Госреестр: Минздрав одобрил одновременное введение «Спутника Лайт» и прививок от гриппа в России
В России одобрили одновременное введение «Спутника Лайт» и прививок от гриппа. Об этом сообщили в Госреестре.
В документе, размещенном в госреестре лекарственных средств, уточняется, что специальных исследований взаимодействий препаратов не проводилось, однако во время доклинических исследований не было зафиксировано снижения иммуногенности «Спутника Лайт» и препарата от гриппа, уточнил «Интерфакс».
При этом смешивание вакцины от коронавируса с другими вакцинами или иными лекарственными средствами в одном шприце не допускается.
Несколькими днями ранее Минздрав изменил инструкцию по использованию «Спутника V», также допустив его использование вместе с вакциной против гриппа.
На фоне приближающихся нерабочих дней, которые были объявлены в России с 30 октября по 7 ноября, в Минздраве призвали россиян, которые еще не успели вакцинироваться, использовать возможность привиться в этот период.
Пока коллективный иммунитет к коронавирусу в стране составляет менее 50%. Для того, чтобы побороть пандемию, по мнению врачей, этот показатель должен быть на 30% больше.