Спецборт МЧС приготовили к эвакуации пострадавших из Перми

Специальный борт МЧС России приготовили к вылету из Перми для эвакуации пострадавших при стрельбе в университете, которая произошла накануне. Видео со взлетной площадки появилось в распоряжении «360».

Самолет МЧС, как можно заметить на кадрах, готовится вылетать из Перми. Глава Минобрнауки Валерий Фальков ранее сообщил, что на лечение в Москву транспортируют семерых пострадавших при стрельбе.

На борту есть все необходимое оборудование и условия для того, чтобы перелет прошел комфортно.

Студент Пермского государственного национального исследовательского университета накануне утром проник с оружием на территорию кампуса и открыл беспорядочную стрельбу по людям. По данным Минздрава РФ, погибли шесть человек, еще по меньшей мере 24 пострадали.

Сам стрелок был ранен при задержании, когда пытался оказать сопротивление. Его обезвредили сотрудники ДПС, которых приставят к наградам. В СМИ сообщали, что стрелок был прооперирован, он находится в тяжелом состоянии в реанимации. Сегодня в Перми день траура.