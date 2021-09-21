Семь человек транспортируют на лечение в Москву после стрельбы в Перми

Семерых пострадавших при стрельбе в ПГНИУ в Перми доставят на лечение в Москву. Об этом сообщил глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков.

«Сегодня семеро ребят будут транспортированы в Москву для оказания помощи. Есть все необходимое для того, чтобы перелет прошел нормально. Рассчитываю, что все они скоро вернутся домой», — сказал Фальков. Его процитировал Telegram-канал Минобрнауки.

Во время возложения цветов в Перми в память о погибших он назвал произошедшее тяжелейшей трагедией. Министр пожелал мужества, стойкости родным и друзьям погибших и выразил им глубочайшие соболезнования.

Утром 20 сентября студент открыл огонь Пермском государственном национальном исследовательском университете (ПГНИУ). Шесть человек погибли, еще больше 20 пострадали. При задержании подозреваемый оказал сопротивление и был ранен. Его госпитализировали. По факту случившегося открыто дело по статье УК РФ «Убийство». Среда, 21 сентября, объявлена в Перми днем траура.

«360» выпустил большой материал о погибших. Это люди от 18 до 66 лет.