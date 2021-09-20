Сотрудник ДПС рассказал, как нейтрализовал пермского стрелка

Задержавшим стрелка в Перми является младший лейтенант ДПС Константин Калинин. Он рассказал, как зашел в вуз, увидел молодого человека с оружием и обезвредил его.

Калинин заявил, что утром 20 сентября занимался оформлением ДТП. В какой-то момент в кабинет к нему забежал очевидец и рассказал, что рядом с Пермским университетом слышна стрельба.

«После чего мы с напарником выдвинулись проверять данную информацию, увидели, как из университета убегают люди, тогда же была слышна стрельба. Напарник организовал эвакуацию людей, я побежал к главному входу, спросила очевидца, где слышна стрельба», — вспомнил он.

По его словам, люди сказали, что стрельба происходит на втором этаже. Тогда младший лейтенант забежал в здание и увидел, как по лестнице спускается вооруженный молодой человек.

«Я окрикнул его: „Бросай!“ После этого молодой человек направил оружие на меня и произвел выстрел. После чего я применил огнестрельное оружие. После чего молодой человек упал; подбежав к нему, я зафиксировал его движения, убрав ружье, патроны, нож в сторону», — добавил Калинин.

Там же лейтенант стал оказывать стрелку первую медицинскую помощь.

В результате стрельбы в Пермском государственном национальном исследовательском университете (ПГНИУ) погибли шесть человек, 24 пострадали. Стрелок находится в больнице в тяжелом состоянии.