Погибших при стрельбе в университете Перми опознали

При стрельбе в Пермском государственном национальном исследовательском университете (ПГНИУ) погибли шесть человек. Всех жертв трагедии опознали.

Среди погибших оказались пять женщин и один мужчина, сообщил ТАСС со ссылкой на медицинские службы.

«В настоящее время удалось опознать всех погибших в результате стрельбы», — отметил собеседник агентства, добавив, что молодому человеку было 20 лет. Возраст женщин не уточняется.

По полученным ранее данным, одной из жертв стрелка стала врач-эндоскопист Маргарита Энгаус, которая работала в ГКБ № 7 Перми.

Выстрелы в пермском вузе раздались утром 20 сентября. Стрельбу устроил студент. При задержании он оказал сопротивление и был ранен. Погибли шесть человек, еще 24 пострадали. Девять из них находятся в тяжелом состоянии.

Молодой человек стрелял из гладкоствольного охотничьего ружья, которое купил в мае 2021 года. Оружием он владел на законных основаниях. После случившегося возбудили уголовное дело об убийстве двух и более лиц.