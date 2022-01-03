«Смотрел кино и ел салат». Девушка Хованского рассказала о встрече Нового года после выхода из СИЗО

Освобожденный из-под стражи блогер Юрий Хованский встретил 2022 год дома — за просмотром фильма «Иван Васильевич меняет профессию». Как сообщила «Газета.ru», об этом рассказала девушка Хованского Мария Нелюбова.

Она отметила, что Новый год они встретили дома. Из гостей заглянула только мама блогера, которая осталась до утра. Но особой радости от праздника не было, так как само уголовное дело в отношении блогера еще не закончилось.

«Был любимый Юрин салат из ананасов и шампиньонов. Смотрели „Иван Васильевич меняет профессию“, заранее скачала этот фильм. Этот Новый год был гораздо лучше, чем мог быть, если бы Юра остался в СИЗО, но ощущение праздника все же омрачала мысль, что ничего еще не закончено. Надеемся, этот год обойдется без заключения под стражу», — отметила Мария Нелюбова.

Обвиняемый по уголовному делу об оправдании терроризма за песню про «Норд-Ост» Юрий Хованский находился в следственном изоляторе с июня 2020 года. В конце декабря следователи подали ходатайство в суд об изменении меры пресечения с ареста на запрет определенных действий. Суд прошение следователей удовлетворил. Блогеру запретили выходить из дома с 18:00 до 10:00, пользоваться интернетом, посещать публичные мероприятия, пользоваться телефоном и общаться с журналистами.

Суд определил, что новая мера пресечения продолжится до 8 января. Но следователи попросили сдвинуть этот срок до 8 февраля. Мария Нелюбова 31 декабря устроила стрим, в котором рассказала о том, как себя чувствует Хованский после освобождения. Она отметила, что блогер смотрит видео, которое ему накачали друзья, строит планы по возобновлению старых форматов и даже придумал сценарий фильма. Она не исключила, что Хованский может в новогоднюю ночь выпить немного вина, если ему его принесут.