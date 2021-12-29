Следствие попросило изменить меру пресечения Юрию Хованскому

Следствие подало ходатайство в суд о мере пресечения блогеру Юрию Хованскому, которого обвиняют в оправдании терроризма, передал канал РЕН ТВ. С 8 января 2022 года его просят выпустить из СИЗО, заменив эту меру на запрет определенных действий.

Под стражей блогер находится уже полгода. Его обвиняют в том, что он исполнял песню, оправдывающую теракт на Дубровке и призывающую к убийству детей. Хованский признал, что песня была им записана достаточно давно — в 2002 году, но в интернете он ее, по его словам, не тиражировал и только один раз исполнил в 2020 году во время интернет-стрима. По статье об оправдании терроризма ему грозит до семи лет лишения свободы.

Ранее некий «сторонник» Хованского сообщил о минировании Куйбышевского районного суда Санкт-Петербурга, где рассматривается дело. Отправитель — некто Bortnikov — в нецензурных выражениях потребовал освободить блогера. Правоохранители проверяют данную информацию.

Девушка блогера ранее сообщала о том, что в СИЗО у него начались проблемы со здоровьем, в частности с печенью и щитовидной железой, а также имеются психологические проблемы.