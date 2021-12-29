Хованского отпустили из СИЗО

Юрию Хованскому сменили меру пресечения с ареста на запрет определенных действий. Блогера выпустили из СИЗО по ходатайству следствия. Решение принял Куйбышевский суд Санкт-Петербурга.

Хованского изначально просили отпустить из СИЗО по истечении срока ареста, 8 января, но в ходе заседания следователь изменил требования. Об этом написала «Фонтанка».

Когда судья оглашал решение, Хованский перекрестился.

Блогеру запретили не только выходить из дома с 18:00 до 10:00, но и приближаться к квартире на Пушкинской улице, где, согласно версии следствия, он спел злополучную песню про «Норд-Ост», ближе чем на 300 метров. Хованскому также запретили пользоваться интернетом.

Хованский просил разрешить ему общаться с девушкой и родителями. Следователь заявил, что они заинтересованные лица и общение с ними может помешать объективности расследования. Блогер также попросил разрешить ему снимать ролики на темы, не связанные с уголовным делом, и публиковать их через доверенное лицо, то есть без выхода в Сеть.

Следователи решили, что Хованский, обвиняемый в оправдании терроризма, не сможет ни уничтожить улики, ни покинуть страну, так как у него забрали загранпаспорт, а также из-за действующих ограничений на выезд в связи с коронавирусом, передал ТАСС.

Хованского заключили под стражу 10 июня, срок его ареста несколько раз продлевали.

В суде Хованский, отвечая на вопросы журналистов, объяснил прошение следствия о смягчении меры тем, что «стало невозможно отрицать очевидное», так как песня, за которую его судят, была спета в 2012 году и срок давности по его статье уже истек.