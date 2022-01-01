Девушка Хованского рассказала, как блогер проводит время после выхода из СИЗО

Блогера Юрия Хованского, которого обвиняли в оправдании терроризма, 29 декабря освободили из-под стражи. Его девушка Мария Нелюбова рассказала, как Хованский чувствует себя и чем занимается после выхода на свободу. Ее слова привело издание Lenta.ru.

По словам девушки, после выхода из СИЗО блогер отдыхает, проводит время с родными и пытается «влиться в нормальную жизнь». Хованскому можно видеться с ней и родителями. Также его могут навещать люди, которые не являются свидетелями по делу.

Ранее Нелюбова рассказала, что нахождение в СИЗО негативно повлияло на здоровье ее возлюбленного. У него появились проблемы с кровообращением, печенью и щитовидкой.

Накануне Мария Нелюбова устроила предновогодний стрим в интернете, во время которого ее спросили, что будет пить в Новый год освободившийся из СИЗО Хованский. Девушка ответила, что, «может быть, вина чуть выпьет, если ему принесут».

Нелюбова рассказала о планах блогера. По ее словам, он намерен возобновить ряд старых форматов, даже придумал сценарий фильма.

«От природы его жизнерадостный характер стал брать верх, оттаивает все, налаживается», — сказала Мария, отметив, что после заключения Хованский стал более серьезным.

Юрия Хованского отпустили из СИЗО 29 декабря. Ему сменили меру пресечения с ареста на запрет определенных действий. Блогеру запретили выходить из дома с 18:00 до 10:00, а также приближаться к квартире на Пушкинской улице, где, согласно версии следствия, он спел злополучную песню про «Норд-Ост», ближе чем на 300 метров. Хованскому также запретили пользоваться интернетом.

Юрия Хованского задержали в начале июня. Против него возбудили уголовное дело по статье об оправдании терроризма. Поводом послужила песня о теракте в театре на Дубровке в Москве — блогер исполнил ее и разместил в Сети.