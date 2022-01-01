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    01 января 2022, 16:53

    Девушка Хованского рассказала, как блогер проводит время после выхода из СИЗО

    Анастасия Толокевич

    Блогера Юрия Хованского, которого обвиняли в оправдании терроризма, 29 декабря освободили из-под стражи. Его девушка Мария Нелюбова рассказала, как Хованский чувствует себя и чем занимается после выхода на свободу. Ее слова привело издание Lenta.ru.

    Девушка Хованского рассказала, как блогер проводит время после выхода из СИЗО

    По словам девушки, после выхода из СИЗО блогер отдыхает, проводит время с родными и пытается «влиться в нормальную жизнь». Хованскому можно видеться с ней и родителями. Также его могут навещать люди, которые не являются свидетелями по делу.

    Ранее Нелюбова рассказала, что нахождение в СИЗО негативно повлияло на здоровье ее возлюбленного. У него появились проблемы с кровообращением, печенью и щитовидкой.

    Накануне Мария Нелюбова устроила предновогодний стрим в интернете, во время которого ее спросили, что будет пить в Новый год освободившийся из СИЗО Хованский. Девушка ответила, что, «может быть, вина чуть выпьет, если ему принесут».

    Нелюбова рассказала о планах блогера. По ее словам, он намерен возобновить ряд старых форматов, даже придумал сценарий фильма.

    «От природы его жизнерадостный характер стал брать верх, оттаивает все, налаживается», — сказала Мария, отметив, что после заключения Хованский стал более серьезным.

    Юрия Хованского отпустили из СИЗО 29 декабря. Ему сменили меру пресечения с ареста на запрет определенных действий. Блогеру запретили выходить из дома с 18:00 до 10:00, а также приближаться к квартире на Пушкинской улице, где, согласно версии следствия, он спел злополучную песню про «Норд-Ост», ближе чем на 300 метров. Хованскому также запретили пользоваться интернетом.

    Юрия Хованского задержали в начале июня. Против него возбудили уголовное дело по статье об оправдании терроризма. Поводом послужила песня о теракте в театре на Дубровке в Москве — блогер исполнил ее и разместил в Сети.