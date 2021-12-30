Блогеру Хованскому продлили запрет определенных действий по 8 февраля

Суд продлил блогеру Юрию Хованскому, которого судят за оправдание терроризма, срок ограничения определенных действий до 8 февраля 2022 года. Об этом сообщил Telegram-канал объединенной пресс-службы судов Санкт-Петербурга.

Блогеру было запрещено выходить из дома с 18:00 до 10:00, приближаться к месту преступления менее, чем на 300 метров, посещать культурно-массовые события, пользоваться интернетом, а также общаться со свидетелями и представителями СМИ. Дополнительно суд разрешил общаться с адвокатом, родителями и любимой женщиной, но строго по телефону и с уведомлением правоохранителей.

Вчера Хованского освободили из СИЗО в связи с изменением меры пресечения с ареста на эти запреты.

Правозащитница Ева Меркачева в беседе с «360» предположительной причиной случившегося назвала напор общественного мнения. Вину блогера она сочла лично для себя сомнительной и не исключила, что в случае признания вины ему сменят реальный срок на условный.

Дело против Юрия Хованского завели из-за песни про теракт на Дубровке. Блогер признал, что записал композицию про трагедию «Норд-Оста» в 2002 году, но исполнил на публику впервые в 2020-м на интернет-стриме.